الإثنين 18-01-2021
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الإثنين، 18-01-2021 12:28 م

ارتفاع عدد ضحايا زلزال اندونيسيا إلى 81 شخصا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال اندونيسيا الذي ضرب الجمعة الماضية إقليم سولاويسي الغربية، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، إلى 81 شخصا.

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ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا) اليوم الاثنين، عن الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في البلاد قولها أن 70 شخصاً على الأقل من الضحايا كانوا في ماموجو عاصمة الإقليم التي تضررت بشدة، بينما كان الـ 11 الآخرون في بلدة ماجين المجاورة ،لافتة الى ارتفاع عدد المصابين الى أكثر من 700 مصاب.


-- (بترا)

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