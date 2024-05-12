ارتفاع عدد ضحايا فيضانات شمال أفغانستان إلى 315

الوكيل الإخباري- قالت الوزارة المعنية بشؤون اللاجئين في حكومة حركة طالبان في أفغانستان، اليوم الأحد، إن عدد القتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد ارتفع إلى 315، كما تجاوز عدد المصابين 1600.

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واستندت الوزارة في تحديث عدد القتلى، عبر منشور على منصة إكس، إلى بيانات من مكتبها في إقليم بغلان شمال البلاد.



وذكرت وزارة الداخلية -في البلاد- في وقت سابق أن الحصيلة الرسمية للقتلى في الفيضانات، التي بدأت قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة، تبلغ 153 لكنها أشارت إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة.



وقالت وزارة شؤون اللاجئين إن آلاف المنازل تضررت كما نفقت رؤوس ماشية جرفتها الفيضانات، وفقا لرويترز.

سكاي نيوز عربية