ارتفاع عدد قتلى الإعصار أيدا في ولاية لويزيانا الأميركية إلى 12

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد قتلى الإعصار أيدا إلى 12 في ولاية لويزيانا الأميركية السبت، وذلك إضافة إلى عشرات القتلى الذين سقطوا في الولايات التي غمرتها الفيضانات في شمال شرق الولايات المتحدة التي سيزورها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع لتقييم الأضرار.

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وكانت نيويورك ونيوجيرزي من بين الولايات الشمالية الأربع التي أودى فيها الإعصار بحياة أكثر من 44 شخصا وتسبب في توقف وسائل النقل العام في مدينة نيويورك.



ووعدت شركات تشغيل وسائل النقل بإعادة بعض الخطوط قبل بدء أسبوع العمل الثلاثاء.



وقال البيت الأبيض إن بايدن سيزور نيوجيرزي ونيويورك الثلاثاء، بعد أيام فقط من سفره إلى لويزيانا التي تضررت بشدة بعد وصول الإعصار إليها قبل أسبوع تقريبا.



وقال البيت الأبيض إن رحلاته إلى الشمال الشرقي ستشمل مانفيل ونيوجيرزي ومنطقة كوينز في مدينة نيويورك.



وأعلن حاكم ولاية لويزيانا بيل إدواردز في مؤتمر صحفي أن عدد القتلى المؤكدين بسبب العاصفة في لويزيانا ارتفع إلى 12 السبت.



وحذر من أن هذه الأعداد قد تزداد لأن كثيرين يعتمدون في الحصول على الكهرباء على المولدات والتي تم إلقاء اللوم عليها في أربع وفيات من بين حالات الوفاة الاثنتي عشرة وذلك بسبب أول أكسيد الكربون.

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