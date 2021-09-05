الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية اليوم

ارتفاع عدد قتلى الإعصار أيدا في ولاية لويزيانا الأميركية إلى 12

10 وفيات و331 إصابة جديدة بكورونا في مصر

مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم مسلح في كركوك

القتال في بنجشير مستمر.. وطالبان تؤجل الإعلان عن الحكومة للمرة الثانية

3 طفلات سخّرهن والدهن يمثلن أمام مدعي عام الأحداث الأحد

السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تستأنف التدريس الجامعي حضوريا

مصر.. جدل كبير حول تصميم أكبر مسجد في أفريقيا

رويترز: منشآت أرامكو لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية للسعودية

إيطاليا تسجل نموا اقتصاديا غير مسبوق تجاوز 5% بعد محنة الوباء

الأحد، 05-09-2021 02:20 ص

ارتفاع عدد قتلى الإعصار أيدا في ولاية لويزيانا الأميركية إلى 12

6133fd968d383


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد قتلى الإعصار أيدا إلى 12 في ولاية لويزيانا الأميركية السبت، وذلك إضافة إلى عشرات القتلى الذين سقطوا في الولايات التي غمرتها الفيضانات في شمال شرق الولايات المتحدة التي سيزورها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع لتقييم الأضرار.

اضافة اعلان


وكانت نيويورك ونيوجيرزي من بين الولايات الشمالية الأربع التي أودى فيها الإعصار بحياة أكثر من 44 شخصا وتسبب في توقف وسائل النقل العام في مدينة نيويورك.


ووعدت شركات تشغيل وسائل النقل بإعادة بعض الخطوط قبل بدء أسبوع العمل الثلاثاء.


وقال البيت الأبيض إن بايدن سيزور نيوجيرزي ونيويورك الثلاثاء، بعد أيام فقط من سفره إلى لويزيانا التي تضررت بشدة بعد وصول الإعصار إليها قبل أسبوع تقريبا.


وقال البيت الأبيض إن رحلاته إلى الشمال الشرقي ستشمل مانفيل ونيوجيرزي ومنطقة كوينز في مدينة نيويورك.


وأعلن حاكم ولاية لويزيانا بيل إدواردز في مؤتمر صحفي أن عدد القتلى المؤكدين بسبب العاصفة في لويزيانا ارتفع إلى 12 السبت.


وحذر من أن هذه الأعداد قد تزداد لأن كثيرين يعتمدون في الحصول على الكهرباء على المولدات والتي تم إلقاء اللوم عليها في أربع وفيات من بين حالات الوفاة الاثنتي عشرة وذلك بسبب أول أكسيد الكربون.

 

المملكة 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6133eb4a4236046343445bb3

مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم مسلح في كركوك

12516420_0-73-1023-576

القتال في بنجشير مستمر.. وطالبان تؤجل الإعلان عن الحكومة للمرة الثانية

6133ec5139cea

السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تستأنف التدريس الجامعي حضوريا

image (2)

مصر.. جدل كبير حول تصميم أكبر مسجد في أفريقيا

6133d01e4236041fbe183253

رويترز: منشآت أرامكو لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية للسعودية

1-1164515

السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن التعامل العدواني

أخبار متعلقة
قطر

أمير قطر يبعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي

جو

إعلان حالة الطوارئ في ولايتين أمريكيتين بسبب إعصار مدمر

1-1461091

صور.. 41 قتيلا على الأقل ضحايا إعصار أيدا في نيويورك

6127fb5732b51

ترامب يقول إن مأساة كابول ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها

1-1459511

السفارة الأميركية تنصح الأميركيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول

1-1459501

مسؤول: بايدن سيبلغ بينيت بالتزامه المسار الدبلوماسي مع إيران