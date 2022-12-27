ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا

الوكيل الاخباري- ارتفع عدد قتلى العاصفة الثلجية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام إلى 57 شخصا، حيث تجمد أغلبهم داخل سياراتهم بعد تقطع السبل بهم.

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وأفاد مسؤولون أمس الاثنين، بأنه من بين الـ57 قتيلا، لقي 27 شخصا حتفهم في مقاطعة إيري بغرب نيويورك بسبب العاصفة الممتدة من منطقة البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى نهر ريو غراندي على طول الحدود المكسيكية.



وقال مارك بولونكارز، المدير التنفيذي للمقاطعة، إنه من المتوقع أن يزداد عدد الوفيات الناجمة عن العاصفة الوحشية، مع استمرار تساقط الثلوج في إيري، مما يجعل الطرقات في العديد من المناطق غير سالكة، بما في ذلك غالبية طرق بوفالو.



وأضاف بولونكارز: "يمكننا أن نرى بعض الضوء في نهاية النفق، لكن هذه ليست النهاية بعد.. نحن لسنا في نهاية النفق بعد". ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج في مقاطعة إيري حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

روسيا اليوم