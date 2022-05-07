ارتفاع عدد قتلى انفجار فندق في هافانا الى 22 قتيلا

الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق "ساراتوغا" وسط العاصمة الكوبية"هافانا، أمس الجمعة، إلى 22 شخصا، بينهم طفل.

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وقالت إدارة الرئاسة الكوبية، في بيان، اليوم السبت، إنه تم نقل 64 مصابا إلى المستشفى بينهم 14 طفلا، وفقا لوكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية. ووقع صباح أمس، انفجار غاز في الفندق، أسفر عن تدمير واجهة المبنى حتى الطابق الخامس وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.

بترا