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الثلاثاء، 17-01-2023 07:33 ص

ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20

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الوكيل الإخباري - قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جافين نيوسوم إن العواصف المطيرة التسعة المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلو الأخرى منذ 26 ديسمبر تسببت في مقتل 20 شخصا على الأقل.

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وأضاف نيوسوم خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف إنها تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف .


وبينما لا يزال هناك أكثر من شهرين في موسم الأمطار، يحث المسؤولين سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأميركي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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