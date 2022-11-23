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الأربعاء، 23-11-2022 01:51 م

ارتفاع قتلى زلزال اندونيسيا لـ 268 واستمرار جهود الانقاذ

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الوكيل الإخباري-  ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة في بلدة سيانجور الاندونيسية إلى 268 شخصا، حسب آخر حصيلة رسمية أمس الثلاثاء، مقارنة بنحو 160 قتيلا في اليوم السابق، فيما لا يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين.

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وتواصل إندونيسيا جهودها لإنقاذ سكان قرى إندونيسية تقطعت بهم السبل بعد زلزال دمر منازل في إقليم جاوة الغربية، مع ارتفاع عدد القتلى، كما يكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى المحاصرين، حيث بدت فرص النجاة تتلاشى بعد يومين من وقوع الزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).


ونقلت طائرات هليكوبتر إمدادات الإغاثة اليوم الأربعاء، بينما تصعب التضاريس الجبلية عمليات إيصال المساعدات، الأمر الذي اجبر المسؤولين على الذهاب مشيا إلى القرى المتضررة.


وكان الزلزال الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وأعقبه أكثر من 160 هزة ارتدادية، أكثر فتكا لأنه ضرب منطقة مكتظة بالسكان على عمق ضحل لا يتجاوز عشرة كيلومترات.

 

بترا

 




 

 


 

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