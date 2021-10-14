الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

العمل: ما يتم تداوله حول تقاضي موظفة راتبا مرتفعا عارٍ عن الصحة

الصحة لـ الوكيل: نتائج التسمم في محافظة جرش خلال ساعات

أسعار الذهب الخميس 14/ 10 / 2021

أوبك: سلالات كورونا الجديدة تؤثر على سوق النفط

غرفة لعمليات وطوارئ الشؤون البلدية في الكرك استعدادا لفصل الشتاء

مستوطنون يقتلعون 80 شجرة زيتون ويجرفون أكثر من 60 دونما شمال رام الله

اليابان.. حالات الانتحار بين الأطفال تسجل أعلى مستوى لها خلال جائحة كورونا

مؤتة تتقدم في تصنيف QS العالمي للجامعات

تفاصيل جديدة بشأن الفتاة التي تم استخراج كتلة شعر كبيرة من معدتها

تأمين رسوم التسجيل لطالب طب بعد مناشدته عبر برنامج الوكيل

الخميس، 14-10-2021 09:31 ص

ارتفاع قتلى عاصفة كومباسو في الفلبين إلى 30 شخصا

image


الوكيل الإخباري -  ذكرت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية في مانيلا اليوم الخميس، أن عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة التي سببتها عاصفة كومباسو في الفلبين ارتفع إلى 30 شخصا، مع بقاء 13 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت مقاطعة إيلوكوس سور بشمال البلاد أن العدد الأقصى للوفيات بلغ 14 شخصا غرق معظمهم في فيضانات مفاجئة. وفقد ثلاثة أشخاص في المقاطعة

اضافة اعلان


وفي مقاطعة بنجيت، قتل تسعة أشخاص ، بينهم خمسة أطفال، في انهيارات أرضية منفصلة دفنت منازلهم، في حين لا يزال هناك شخصا واحدا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت الوكالة.


وتوفيت امرأة 25 عاما بسبب الصعق بالكهرباء في مقاطعة بانجاسينان بينما غرق ستة في الفيضانات في مقاطعتي كاجايان وبالاوان .


وأضافت الوكالة أن تسعة أشخاص فقدوا بسبب الفيضانات في بانجاسينان وبالاوان ومقاطعة لا يونيون .


وضربت العاصفة كومباسو شمال الفلبين منذ عدة أيام حيث بدأت في نهاية الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية . ونزح أكثر من 14900 شخص، بينما تضرر 325 منزلا.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجونة

مصر.. مالك منتجع الجونة يؤكد انعقاد المهرجان في موعده

r

قلق أممي حول تأثير الصراع على المدنيين باليمن

f

مجلس النواب المغربي يمنح الثقة لحكومة أخنوش

w

رجل يقتل عدة أشخاص بالقوس والسهام في النرويج

9

لندن تدعو مجموعة السبع لتحرك عالمي لمواجهة أزمة الإمدادات

616716484c59b724a30d5730

الولايات المتحدة.. رفض إحدى آخر الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات 2020

أخبار متعلقة
61570ffb4236042f7c43c97f (1)

سلطنة عُمان تحذر من تحول عاصفة إلى إعصار مداري يضرب سواحل البلاد

6141c5b84c59b73a707219ca

فيضانات مفاجئة تغمر قرى وحقولا جنوبي فرنسا