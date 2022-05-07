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ازدحام مركبات المسافرين على منفذ الحديثة العمري الحدودي

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السبت، 07-05-2022 10:25 ص

ازدحام مركبات المسافرين على منفذ الحديثة العمري الحدودي

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الوكيل الإخباري - قالت وسائل اعلام سعودية، إن مركز حدود العمري منفذ الحديثة) من الجانب السعودي شهد أمس الجمعة وصباح اليوم السبت ازدحاماً كبيرا للمركبات المغادرة من الأردن إلى السعودية. 

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، إنه تم فتح جميع مسارات الدخول في المنفذ للتخفيف من حدة الازدحام. 

وبينت أن الازدحام كانت متوقعاً خلال إجازة عيد الفطر وقرب انتهاء الإجازة.

وأوضحت انه تمت تهيئة الصالات بشكل كامل، وتم تفعيل خطط المنافذ، وفتح مسارات عكسية بجوازات المنفذ.

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