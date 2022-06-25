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السبت، 25-06-2022 09:32 ص

ازدياد إصابات جدري القرود في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون بريطانيون أن تفشي مرض جدري القرود في المملكة المتحدة "يتزايد" في جميع أنحاء البلاد.

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وقالت وكالة الأمن الصحي في إفادة صحفية، أمس الجمعة، إنه تم رصد "810 إصابات بجدري القرود في المملكة المتحدة حتى الآن، بينها خمس حالات فقط من النساء".

وأضافت أنه لا توجد مؤشرات على انتشار مستدام يتجاوز هذه الفئات من المجتمع.
وشهدت الفترة الأخيرة تسجيل عدة إصابات بالفيروس في عدة دول غربية، بينها إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والنمسا.


وجدري القرود فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي.

 

الأناضول


 




 

 


 

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