الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

استئناف التحقيق القضائي بانفجار مرفأ بيروت

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الثلاثاء، 19-10-2021 04:58 م

استئناف التحقيق القضائي بانفجار مرفأ بيروت

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الوكيل الاخباري - استؤنف اليوم التحقيق القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد توقف دام عدة أيام نتيجة دعوى تقدم بها النائبان المدعى عليهما في الملف في البرلمان اللبناني علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى أمام محكمة التمييز لكف يد قاضي التحقيق في الملف طارق البيطار.

وأفاد مصدر قضائي لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا)، في بيروت، أن القاضي البيطار حضر إلى مكتبه في قصر العدل، واستأنف عمله كمحقق عدلي بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائبين خليل وزعيتر.

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