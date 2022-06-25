استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى قريباً



الوكيل الاخباري - أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى قريبا.



وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قال بوريل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في طهران أنه" تقرر أن تستأنف المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة وبسرعة"، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق أمر مهم بالنسبة للعالم أجمع.

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