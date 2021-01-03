الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 03:41 م

تم استهدافه سابقا بقصف صاروخي

استئناف عمل مطار عدن الدولي

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مطار عدن الدولي


الوكيل الإخباري - شهد مطار مدينة عدن جنوبي اليمن اليوم الأحد عودة الرحلات الجوية بعد توقفها منذ الأربعاء الماضي جراء استهدافه بقصف صاروخي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى المدينة.

وجرت مراسم إعادة تدشين العمل في المطار بعد إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بمشاركة محافظ عدن أحمد حامد لملس وكل من وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان ، ووزير النقل اليمني عبد السلام صالح حميد ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد عبدالله باذيب وقائد قوات التحالف العربي بعدن نائف العتيبي، وغيرهم من المسؤولين.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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