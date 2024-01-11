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الخميس، 11-01-2024 04:38 م

استخباراتي أمريكي سابق يحذر زيلينسكي من ضربة جدية: هذا ما قاله بوتين

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الوكيل الإخباري - قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة Danny Haiphong على يوتيوب، إن أوكرانيا قد تخسر عدة مدن هامة، بما في ذلك أوديسا وخاركوف.

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وأضاف: "لا يمكن للنزاع أن ينتهي حتى تقضي روسيا على التهديد المحيق بشبه جزيرة القرم والمنبثق من أوديسا وساحل البحر الأسود. في الوقت نفسه، من أجل الاستيلاء على أوديسا، يجب السيطرة على نيكولاييف، وقبل ذلك، دنيبروبيتروفسك، وقبل ذلك يجب دخول خاركوف".

ووفقا لخبير، لم تحاول روسيا أبدا تحقيق مكاسب إقليمية، لكن الناتو يجبرها على المضي قدما. وأوضح أن ذلك يعود إلى المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها دول الحلف لنظام كييف لمواجهة روسيا.


وقال ريتر: "قبل أيام أدلى فلاديمير بوتين بتصريح مثير للاهتمام. قال بوتين إن أوديسا مدينة روسية. إذا خرج بوتين وقال على الملأ إن أوديسا مدينة روسية، فإن ذلك يعني أن أوديسا ستصبح مدينة روسية".


منذ يونيو الماضي، والقوات المسلحة الأوكرانية تحاول التقدم في اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت إلى القتال ألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. لكن الجيش الأوكراني لم يتمكن حتى من اجتياز الدفاعات التكتيكية للجيش الروسي وتكبد خسائر فادحة.


وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في لقاء مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إن الجيش الأوكراني خسر في عام 2023 أكثر من 215 ألف شخص و28 ألف قطعة من السلاح والمعدات الحربية.

 

RT

 




 

 


 

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