الوكيل الإخباري-تمكنت الاستخبارات في دونيتسك من الحصول على خطة العملية الهجومية الأوكرانية ضد جمهوريتي دونباس، حيث تم تخصيص 5 أيام للعملية.

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وبحسب الاستخبارات، فإن الهدف من الهجوم الأوكراني هو دفع السكان الناطقين بالروسية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا والسيطرة على أراضيهم بأكملها.



وقالت جمهورية دونيتسك الديمقراطية إن هجوم قوات الأمن الأوكرانية مخطط من ثلاثة اتجاهات:

• الهجوم الرئيسي كراماتورسك - دبالتسيف، الوصول إلى الشيفسك ويناكيفو في 3 أيام ثم إلى الحدود الروسية في يومين.



• هجوم في اتجاه آزوف من شيروكينو وهجوم بحري من نوفوازوفسك من أجل الوصول إلى إيلوفايسك وأوليانوفسك في غضون يومين والمضي قدمًا في اتجاه "كراسني ليتشا" إلى الحدود الروسية .



• هجوم في اتجاه لوغانسك باتجاه ألشيفسيك، مع إمكانية الوصول إلى "كراسني ليتشا" للتواصل مع التجمع "الجنوبي".



وبحسب الاستخبارات في اليوم المحدد، من المخطط تدمير المنشآت العسكرية والمدنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على عمق 10-15 كم بضربات قوية بالمدفعية والطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار.



وأن قوات الأمن في كييف تخطط أيضا خلال العملية لإغلاق دونيتسك ولوغانسك وجورلوفكا وألشيفسك.



سبوتنيك