استدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد

الوكيل الإخباري-وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسومًا باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.

اضافة اعلان



وقال وزير البنية التحتية في أوكرانيا أوليكسندر كوبراكوف، أمس الأثنين، إن بلاده تعرضت لأضرار في البنية التحتية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء الحرب في البلاد، حسب وكالة رويترز.



وأضاف، في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني، ان هذا الرقم سجل حتى يوم الأحد الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم إصلاح معظم المباني المتضررة في غضون عام، أما المتضررة بشدة ففي غضون عامين.

بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





