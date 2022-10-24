استراليا: إعلان حالة التأهب القصوى بسبب الفيضانات

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الاثنين، حالة التأهب القصوى في البلدات التي غمرتها المياه شرقي البلاد بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مطلع الأسبوع.

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، عن السلطات الأسترالية قولها في بيان "إن من المحتمل أن يستمر الطقس السيئ حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع ما يزيد من خطر حدوث فيضانات".



وغمرت المياه آلاف المنازل والمزارع على مساحة واسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وهما أكبر ولايتين من حيث عدد السكان في أستراليا، ولقي خمسة أشخاص حتفهم مع دخول أزمة الفيضانات الرابعة لهذا العام في شرق أستراليا أسبوعها الثالث.



وظل ما يقرب من 200 تحذير من الفيضانات ساريا في كلتا الولايتين حتى صباح اليوم، من بينها 132 تحذيرا في نيو ساوث ويلز.

بترا