استراليا: اجلاء عشرات الآلاف جراء الفيضانات

الوكيل الإخباري-أجلت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، عشرات الآلاف من منازلهم، جراء الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات غير مسبوقة.

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وبلغت حصيلة الضحايا حتى صباح اليوم، 8 قتلى، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن عواصف رعدية قوية وأمطارا غزيرة متوقعة ستؤدي إلى فيضانات مفاجئة من المحتمل أن تحصد أرواحا إضافية في جزء كبير من المنطقة الساحلية على المحيط الهادئ، بحسب وكالة الانباء الالمانية.



وأعلنت خدمات الطوارئ أنها خصصت مروحيات لانتشال الأشخاص العالقين على أسطح المنازل.



وبلغ منسوب المياه في مدينة ليسمور الساحلية بعد المستوى المتوقع البالغ 14 مترًا، لكن الفيضانات التي تشهدها المدينة تعد الأسوأ في تاريخها.



وأصدرت السلطات الاسترالية أوامر لملايين الأشخاص بلزوم منازلهم، في حين أغلقت نحو ألف مدرسة أبوابها في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند.



وتوقعت السلطات استمرار الطقس السيء خلال الأسبوع الجاري وارتفاع عدد الضحايا مع تواصل "القنبلة المطيرة" على حد وصفها في التوجه جنوبا على طول الساحل الأسترالي

بترا

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