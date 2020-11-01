الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا توجه رسالة شكر للكوادر الطبية

انقلاب على الاجواء الصيفية وسيول متوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة

مدير مستشفى الملك المؤسس للوكيل : ارتفاع دخولات مرضى كورونا و 95 حالة متواجدة الان

وزير الصحة للوكيل : ما زلنا ضمن المرحلة المعقولة وسنزيد محطات فحص كورونا

الضمان: تعليق الدوام في عدد من فروع المؤسسة ليومين

لجنة الاوبئة تحذر من موجة شديدة بكورونا وتطالب بإجراءات صارمة

لبنان: 12وفاة و1699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل 75 وفاة و2213 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام في الطفيلة التقنية لمدة أسبوعين

رئيس الوزراء البريطاني يعلن فرض إغلاق عام في إنجلترا لمدة شهر




الأحد، 01-11-2020 01:35 ص

استطلاعات تظهر تقدم ترامب في انتخابات الرئاسة

5f9745b04c59b75ed871534d


الوكيل الاخباري - قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أظهرت جولة جديدة من استطلاعات الرأي هذا الأسبوع أن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب يتقدم على المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في 5 ولايات متأرجحة، وهي فلوريدا، وبنسلفانيا، ونورث كارولينا، وميتشيغان وأريزونا، مما يدل على أن طريق ترمب لعام 2016 يشابه نفس الطريق لعام 2020.

اضافة اعلان
 

كما أظهر الاستطلاع أن المرشحين أيضا في سباق صعب للغاية على ويسكونسن، وذلك وفقاً لمسح حديث أجراه روبرت كاهالي، خبير استطلاعات الرأي في مجموعة ترافالغار، حيث وصف كاهالي بأنه أحد أكثر منظمي استطلاعات الرأي دقة في انتخابات عام 2016، وهو الآن يحذر من "تصويت ترمب الخفي" الذي لم يتم حسابه في استطلاعات الرأي الأخرى.

 

المصدر - الوطن 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f9ddd224c59b73d8e2d624d

البرتغال تفرض إغلاقا عاما في معظم أنحاء البلاد

234

الصين: العثور على حمض نووي لإنسان يعود إلى 160 ألف سنة

resize

سقوط طائرة عسكرية عراقية

f20c6252-14b5-47bd-a26e-8f5ff1ce8642

العراق: مصرع وإصابة 28 شخصا بانفجار انبوب لنقل غاز

بايدن

أمريكا .. استطلاعات الرأي ترجح كفة بايدن على ترامب

000_8U82YK

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا الى 25 قتيلا و804 اصابات

أخبار متعلقة
d4651891-4047-46e3-b299-92640e6adc22

نسبة التصويت في الانتخابات الأمريكية أعلى مقارنة بـ 2016

843a61620dea87963497485afe195c5c

شاهد بالفيديو.. تصرف يثير الجدل لدونالد ترامب وزوجته خلال المناظرة الرئاسية

1-1282044

عقوبات امريكية تطال مسؤولين ايرانيين

تا

زعيم المعارضة التركي يدعو أردوغان لانتخابات مبكرة

1-1382783

إلغاء مناظرة بين ترامب وبايدن بسبب فيروس كورونا

من

مديرا فيسبوك و تويتر أمام الكونغرس الأمريكي نهاية الشهر