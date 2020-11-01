استطلاعات تظهر تقدم ترامب في انتخابات الرئاسة

الوكيل الاخباري - قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أظهرت جولة جديدة من استطلاعات الرأي هذا الأسبوع أن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب يتقدم على المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في 5 ولايات متأرجحة، وهي فلوريدا، وبنسلفانيا، ونورث كارولينا، وميتشيغان وأريزونا، مما يدل على أن طريق ترمب لعام 2016 يشابه نفس الطريق لعام 2020.

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كما أظهر الاستطلاع أن المرشحين أيضا في سباق صعب للغاية على ويسكونسن، وذلك وفقاً لمسح حديث أجراه روبرت كاهالي، خبير استطلاعات الرأي في مجموعة ترافالغار، حيث وصف كاهالي بأنه أحد أكثر منظمي استطلاعات الرأي دقة في انتخابات عام 2016، وهو الآن يحذر من "تصويت ترمب الخفي" الذي لم يتم حسابه في استطلاعات الرأي الأخرى.

المصدر - الوطن



