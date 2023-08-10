استطلاع: الأمريكيون يعارضون دعم واشنطن الإضافي لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع أجرته شبكة CNN الأمريكية، أن معظم الأمريكيين يعارضون تقديم الكونغرس تمويلا إضافيا لدعم أوكرانيا، وذلك قبل طلب الإدارة الأمريكية مزيدا من المساعدات.



وأظهر الاستطلاع أن 55% من الناس قالوا إن على الكونغرس ألا يأذن بتمويل إضافي لدعم أوكرانيا، مقارنة بـ 45% قالوا إن على الكونغرس أن يأذن بمثل هذا التمويل، وقال حوالي 51% إن الولايات المتحدة قد فعلت ما يكفي لمساعدة أوكرانيا بينما قال 48% أن عليها فعل المزيد.

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يأتي ذلك، عقب استطلاع للرأي أجري في الأيام الأولى للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، أظهر أن 62% من الناس شعروا أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد.



وبحسب الشبكة، فإن الانقسامات الحزبية اتسعت أيضا، حيث أصبح معظم الديمقراطيين والجمهوريين الآن على طرفي نقيض بشأن دور الولايات المتحدة في أوكرانيا.



بدوره، قلل البيت الأبيض من أهمية هذا الاستطلاع، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "لقد رأينا طوال هذه الحرب دعما قويا من الشعب الأمريكي، ودعما قويا من الكونغرس من الحزبين والمجلسين لمواصلة دعم أوكرانيا وسنظل مركزين على ذلك".



وأضاف كيربي أن "المساعدات ليست مهمة فقط لشعب أوكرانيا ولكن أيضا للحلفاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) نظرا لأن هذا القتال على أعتاب حدود العديد من تلك الدول"، وأكد أنها "مسألة أمن قومي للشعب الأمريكي".



أما زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل فقد دعا بلاده إلى استمرار دعم أوكرانيا، وتراجع عن دعم حجج الجمهوريين في مجلس النواب وبعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ، القائلة بأن "أوكرانيا ليست قضية للولايات المتحدة"، وفق CNN.



وأضاف ماكونيل أن "معظم الأموال التي تنفقها واشنطن وتتعلق بأوكرانيا، يتم إنفاقها في الواقع في الولايات المتحدة، لتجديد الأسلحة، والمزيد من الأسلحة الحديثة، لذلك، فهو في الواقع يوظف الناس هنا ويعمل على تحسين جيشنا لما قد ينتظرنا".



وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أشار أمس الأربعاء إلى أن أوكرانيا تسلمت من الغرب مئات الدبابات وآلاف المدرعات وأكثر من 1100 مدفع وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي بقيمة فاقت الـ160 مليار دولار.



وأوضح شويغو أنه منذ فبراير 2022 تم نقل أكثر من 4 آلاف عربة مدرعة غربية وأكثر من 1100 قطعة مدفعية وعشرات راجمات الصواريخ وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى كييف.

RT