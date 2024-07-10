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الأربعاء، 10-07-2024 10:47 ص

استطلاع: ترامب يتقدم بفارق 3 نقاط على بايدن

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الوكيل الاخباري- أظهر استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم بفارق 3 نقاط على الرئيس الحالي جو بايدن.

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وأظهر أحدث استطلاع أجرته كلية "إيمرسون" أن ترامب يحصل على دعم 46% من الناخبين المسجلين مقارنة بنسبة 43% لبايدن، وأن 11% من المشاركين لم يحسموا خيارهم بعد.

 

وعندما سئل الناخبون الذين لم يحسموا أمرهم بعد عن المرشح الذي يميلون إليه، انقسموا بالتساوي، حيث اختار 50% ترامب بينما اختار النصف الآخر بايدن.

وقال سبنسر كيمبال، المدير التنفيذي لمؤسسة "إيمرسون كوليدج" لاستطلاعات الرأي، في بيان: "منذ ما قبل المناظرة الرئاسية الأولى، ظل دعم الرئيس السابق ترامب عند 46%، بينما انخفض دعم الرئيس بايدن نقطتين مئويتين".

وأضاف: "حدثت تحولات ملحوظة بعيدا عن بايدن بين الناخبين المستقلين، الذين انقسموا لصالح ترامب بنسبة 42% إلى 38%، بينما في الشهر الماضي تغلبوا على بايدن بنسبة 43% إلى 41%".

 




 

 


 

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