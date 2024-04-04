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الخميس، 04-04-2024 12:34 م

استطلاع: غالبية الناخبين البريطانيين تؤيد فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث "YouGov" بتكليف من منظمة العمل الخيري من أجل الإنسانية، أن غالبية الناخبين البريطانيين تؤيد فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل.

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وجاء في نتائج الاستطلاع: "أظهر الاستطلاع أن أغلبية ناخبي المملكة المتحدة (56% مقابل 17%) تؤيد فرض حظر على تصدير الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل، وأن (59% مقابل 12%) من الناخبين يقولون إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة".

يشار إلى أن فكرة حظر بيع الأسلحة لإسرائيل تسود بين مؤيدي الأحزاب السياسية البريطانية الثلاثة الرئيسية: حزب العمال (71% مقابل 9%)، والديمقراطيون الليبراليون (70% مقابل 14%) والمحافظون (38% مقابل 36%).

 

RT

 




 

 


 

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