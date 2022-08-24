استعادة 100 وثيقة سرية من منزل ترامب

الوكيل الاخباري - استعاد الأرشيف الوطني الأميركي أكثر مائة وثيقة مصنفة كمستندات سرية وتضم ما يزيد مجموعه على سبعمائة صفحة، من دفعة أولية تشمل خمسة عشر صندوقا تم استردادها من مار ايه- لاغو في وقت سابق من العام الجاري، حسبما أفادت مخاطبة حكومية عامة جديدة مع فريق ترامب القانوني.

اضافة اعلان



الأرقام توضح الحجم الكبير للوثائق الحكومية السرية التي تم استردادها منذ أشهر من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، قبل وقت طويل من عودة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هناك بمذكرة تفتيش في الثامن من أغسطس الجاري ومصادرة إحدى عشرة مجموعة من السجلات السرية.



تكشف المذكرة أيضا عن تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) في الاحتفاظ غير القانوني المحتمل بالسجلات وكذلك إعاقة سير العدالة.

سكاي نيوز