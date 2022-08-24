الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

الصين تحذر من موجة حر تشكل تهديدا خطيرا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواء البتراء - أسماء

افتتاح محطة تحويل الرامة لرفع كميات الكهرباء المصدّرة إلى فلسطين

أولياء أمور يشتكون من صعوبة تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية

السير: ضبط مركبات تضع لوحات ارقام مزورة

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي اليوم في الأردن

ضبط باص محملاً بـ 48 راكباً على طريق إربد - عمّان

أسعار الذهب في المملكة الأربعاء

مدير الشؤون الإدارية والقوى البشرية يتفقد مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري

وفيات الأربعاء 24-8-2022

الأربعاء، 24-08-2022 06:43 ص

استعادة 100 وثيقة سرية من منزل ترامب

ترامب 2


الوكيل الاخباري - استعاد الأرشيف الوطني الأميركي أكثر مائة وثيقة مصنفة كمستندات سرية وتضم ما يزيد مجموعه على سبعمائة صفحة، من دفعة أولية تشمل خمسة عشر صندوقا تم استردادها من مار ايه- لاغو في وقت سابق من العام الجاري، حسبما أفادت مخاطبة حكومية عامة جديدة مع فريق ترامب القانوني.

اضافة اعلان


الأرقام توضح الحجم الكبير للوثائق الحكومية السرية التي تم استردادها منذ أشهر من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، قبل وقت طويل من عودة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هناك بمذكرة تفتيش في الثامن من أغسطس الجاري ومصادرة إحدى عشرة مجموعة من السجلات السرية.


تكشف المذكرة أيضا عن تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) في الاحتفاظ غير القانوني المحتمل بالسجلات وكذلك إعاقة سير العدالة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
44

الصين تحذر من موجة حر تشكل تهديدا خطيرا

62fdf0f14236040dba070d28

حرائق غابات في مقاطعة ريازان الروسية

62787398_303

الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام

RAMON-6

الرئيس العراقي يحذر من تعطيل عمل القضاء

332277777

أوغلو: ليس لدى تركيا شروط مسبقة للحوار مع سوريا

image (17)

بريطانيا: عبور قياسي للمهاجرين عبر بحر المانش

أخبار متعلقة
24d1c519-f553-42a7-bee6-87af1969159b

ترامب يطلب تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق المصادرة من منزله

ترامب 2

ترامب يطالب بإعادة أوراق تمت مصادرتها خلال تفتيش منزله

ترامب

" إف بي آي" يصادر وثائق سريّة للغاية من منزل ترامب

shy

الرئيس الصيني يزور السعودية الأسبوع المقبل

ترامب 2

بعد تفتيش بيته في فلوريدا.. ترامب يوجه طلبا إلى أنصاره

2

البيت الأبيض: بايدن لم يكن على علم بتفتيش منزل ترامب