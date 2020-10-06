الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من التعليم العالي

الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير




الثلاثاء، 06-10-2020 12:03 م

استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال

saabbbaaahhhh


الوكيل الاخباري - تقدم رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، باستقالة حكومته إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

اضافة اعلان

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أثنى الأمير على رئيس الحكومة في أداء المهام الوزارية المنوطة به.

 

وأكد الأمير ثقته في الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية.


وطالب الأمير باستكمال التحضير والاستعداد للتحضير للانتخابات التشريعية.
وتولى الأمير نواف الصباح الحكم عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2490861_1562148411

لبنان .. إحباط محاولة تهريب أدوية إلى مصر - فيديو

1000x-1

السعودية تضع شروطا خاصة للعمرة الآمنة

download

فيديو يوضح معاناة ترامب في التقاط أنفاسه بعد الخروج من المستشفى

5f7c28334c59b75343246df2

ايران ستتخذ إجراءات في حال استمرار سقوط القذائف في أراضيها

الهيئة-الوطنية-للانتخابات

إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب بمصر

جثة

العثور على 12 جثة داخل شاحنتين في المكسيك

أخبار متعلقة
الكويت

الكويت .. وصول جثمان الأمير الراحل

GettyImages-94467745

نواف الأحمد الصباح أميرا للكويت

image (1)

تحديد موعد وصول جثمان أمير الكويت وتوضيح تفاصيل دفنه

77

الجامعة العربية تنعى أمير الكويت

fffff

وفاة امير الكويت

GettyImages-1131226698-scaled-e1597580545545

تلفزيون الكويت يقطع بثه بشكل مفاجئ ويذيع القرآن الكريم - شاهد