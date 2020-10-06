استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال

الوكيل الاخباري - تقدم رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، باستقالة حكومته إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

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وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أثنى الأمير على رئيس الحكومة في أداء المهام الوزارية المنوطة به.

وأكد الأمير ثقته في الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية.



وطالب الأمير باستكمال التحضير والاستعداد للتحضير للانتخابات التشريعية.

وتولى الأمير نواف الصباح الحكم عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

سبوتنيك

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