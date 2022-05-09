استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد أسابيع من الاحتجاجات

الوكيل الإخباري-استقال رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، الاثنين، عقب اشتباكات عنيفة بين مؤيدين للحكومة السريلانكية ومتظاهرين خارج مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، في العاصمة كولومبو.

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وقال متحدث الحكومة السريلانكية روهان ويليويتا، إن ماهيندا (76 عاما) أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس راجاباكسا، ما يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة وحدة جديدة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".



وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت شرطة سريلانكا حظر تجول "لأجل غير مسمى" في العاصمة، على خلفية اشتباكات بين أنصار للحكومة السريلانكية ومتظاهرين، أسفرت عن إصابة نحو 78 شخصا.



وانتشرت في العاصمة السريلانكية اليوم، قوات حكومية تابعة للشرطة والجيش السريلانكي لمواجهة الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الحكومة الذين يطالبون باستقالة الرئيس راجاباكسا.



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