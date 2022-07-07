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الخميس، 07-07-2022 06:36 ص

استقالة مسؤولة بارزة في البيت الأبيض

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الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة الأميركية، الأربعاء، أن مديرة مكتب الإعلام في البيت الأبيض كيت بدينغفيلد ستغادر منصبها قريبا، في استقالة تأتي قبل 4 أشهر فقط من انتخابات منتصف الولاية التشريعية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بدينغفيلد التي كانت من أوائل الذين انضموا إلى الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي، قدمت استقالتها وستغادر منصبها في نهاية يوليو الجاري "لقضاء مزيد من الوقت مع زوجها وأطفالهما الصغار".

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ونقل البيان عن كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، قوله إنه "من دون موهبة كيت بدينغفيلد ومثابرتها، لربما كان دونالد ترامب لا يزال في البيت الأبيض".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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