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الخميس، 19-10-2023 11:37 ص

استقالة مسؤول بالخارجية الأمريكية احتجاجا على نهج بايدن

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الوكيل الإخباري - أعلن جوش بول، مدير مكتب الشؤون العامة والكونغرس بمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالخارجية الأمريكية، استقالته من منصبه بسبب نهج الرئيس جو بايدن تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وقال جوش بول في بيان على منصة "LinkedIn"، إنه قرر الاستقالة بسبب خلاف سياسي مرتبط بـ"استمرار تقديم المساعدات الفتاكة لإسرائيل".

وأشار بول في مقابلة مع موقع HuffPost، إلى شعوره بأنه "مضطر إلى تقديم الاستقالة" لأنه غير قادر على الضغط من أجل "سياسة أكثر إنسانية داخل الحكومة الأمريكية".


وقال بول، الذي أمضى أكثر من 11 عاما في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، والذي يتعامل مع صفقات الأسلحة، إنه ناقش بشكل كبير "جهود تغيير السياسة المرتبطة بمبيعات الأسلحة المثيرة للجدل"، مضيفا: "كان من الواضح أنه ليس بإمكاني تغيير أي شيء هنا، وعليه قدمت استقالتي".

 

RT

 




 

 


 

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