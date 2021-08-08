استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا ابتداءً من الاثنين

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء استقبال المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من الإثنين الأول من شهر محرم 1443هـ الموافق 9 آب/أغسطس 2021م، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.وقالت الوزارة في بيان، إن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا، حيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.