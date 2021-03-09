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الثلاثاء، 09-03-2021 10:54 ص

احتجاجا على الأوضاع المعيشية

استمرار التظاهرات في لبنان

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من المصدر


الوكيل الإخباري - يواصل المحتجون في لبنان، قطع الطرقات في مختلف المناطق، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.

وتم قطع عدد من مداخل العاصمة بيروت صباح اليوم الثلاثاء، في حين تم فتح بعضها في وقت لاحق.
وكان لبنان قد شهد أمس الاثنين، قطع طرقات في مختلف المناطق، بعد دعوات العديد من الناشطين إلى النزول إلى الشوارع في "اثنين الغضب"، حيث يشهد لبنان احتجاجات واسعة على مدى الأيام السابقة، وقام المحتجون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات.

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في حين عقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم أمس، اجتماعا اقتصاديا ماليا أمنيا وقضائيا، بحضور رئيس الحكومة، حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحاكم مصرف لبنان، لمناقشة آخر الأوضاع، وإيجاد الحلول لها.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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