الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 24-05-2022 07:05 ص

استمرار تأثير العاصفة الترابية اليوم على السعودية

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الوكيل الإخباري - توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء تفيد باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران ومن مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

واس


 




 

 


 

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