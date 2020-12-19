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السبت، 19-12-2020 12:27 م

استنفار أمني في بغداد تحسبا لاحتجاجات شعبية

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الوكيل الإخباري- انتشرت القوات الأمنية العراقية، بكثافة قرب المصارف الحكومية، والدوائر الاقتصادية، في العاصمة بغداد؛ تحسبا لاحتجاجات شعبية مرتقبة؛ على خلفية رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي.

وبلغ سعر صرف الدولار 1370 دينارا عراقيا، بعد تسريب الموازنة المالية، التي أظهرت اعتماد سعر صرف الدولار عند 1450 دينارا عراقيا، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستوردها التجار بالدولار.

وشوهد العشرات من رجال الأمن وعناصر قوات حفظ القانون، وهم ينتشرون أمام بوابة البنك المركزي والمصارف الحكومية.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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