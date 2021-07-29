استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام في العراق، اليوم الخميس، بأن صاروخي "كاتيوشا" استهدفا السفارة الأمريكية في بغداد فجر اليوم.

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وذكرت المصادر، أن السفارة الأمريكية تعرضت فجر اليوم الخميس، لاستهداف بصاروخي كاتيوشا، لكنهما لم يسقطا داخلها.



وأضافت، أن الصاروخين سقطا في محيط مبنى السفارة، لكن الشظايا سقطت على الشقق السكنية المقابلة للسفارة.



ويذكر أن هذا هو الهجوم الأول الذي تتعرض له السفارة الأمريكية ببغداد، بعد الإعلان عن نوايا انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي.

المصدر: روسيا اليوم