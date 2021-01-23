استهداف مطار بغداد الدولي بثلاثة صواريخ - فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت الدفاع العراقية، السبت، إطلاق 3 صواريخ استهدفت محيط مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية فيها جنود أمريكيون، دون وقوع إصابات.

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وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة للوزارة)، في بيان، إنه تم “إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الجمعة/السبت)”.



وأوضحت أن “صاروخين سقطا خارج المطار، بينما سقط الثالث على منزل مواطن بمنطقة حي الجهاد (غربي بغداد)، خلف أضرارا مادية دون تسجيل خسائر بشرية”.



ويضم مطار بغداد الدولي قاعدة “فيكتوريا” العسكرية، التي يتواجد فيها جنود أمريكيون، وعادة ما تكون هذه القاعدة هدفا لهجمات صاروخية متكررة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة (08:15 ت.غ).



وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

المصدر :القدس العربي



