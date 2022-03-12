اسطنبول تكتسي الأبيض -فيديو

الوكيل الإخباري-بدأت الثلوج تتساقط بكثافة على مناطق متفرقة من إسطنبول شمال غربي تركيا، اعتبارا من صباح الخميس.
ويشهد الطرف الآسيوي من المدينة تساقطا كثيفا في الثلوج، وعلى رأسها أقضية بيقوز وعمرانية وجمكه كوي.
كما تتساقط الثلوج بكثافة على أقضية بشاك شهير وأيوب وزيتون بورنو على الجانب الأوروبي من المدينة.
وغطت الثلوج أسطح المباني والأرصفة والحدائق.
وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، من تساقط ثلوج كثيفة على إسطنبول اعتبارا من الخميس.
وقالت المديرية في بيان، إنه من المتوقع أن تشهد إسطنبول تساقط ثلوج كثيفة يترافق مع عواصف وانخفاض في درجات الحرارة.
وأوضحت أن تساقط الثلوج من المتوقع أن يستمر حتى بداية الأسبوع القادم.
موجة ثلوج جديدة تجتاح مدينة #اسطنبول ومن المتوقع ان تستمر لأيام .. #Beylikdüzü #İstanbul pic.twitter.com/70FV8YlYTo— TurkMedia ترك ميديا (@turk_media) March 10, 2022
#اسطنبول_الأن— فاروق الظفيري / العراق الجريح (@alduferi1969) March 10, 2022
الزائر الأبيض يعود الى إسطنبول من جديد
الأن الثلوج تنزل بكثافة pic.twitter.com/QpQAYRKMDh
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