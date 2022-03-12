السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 10:31 ص

اسطنبول تكتسي الأبيض -فيديو

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الوكيل الإخباري-بدأت الثلوج تتساقط بكثافة على مناطق متفرقة من إسطنبول شمال غربي تركيا، اعتبارا من صباح الخميس.

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ويشهد الطرف الآسيوي من المدينة تساقطا كثيفا في الثلوج، وعلى رأسها أقضية بيقوز وعمرانية وجمكه كوي.


كما تتساقط الثلوج بكثافة على أقضية بشاك شهير وأيوب وزيتون بورنو على الجانب الأوروبي من المدينة.

 

 

وغطت الثلوج أسطح المباني والأرصفة والحدائق.
وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، من تساقط ثلوج كثيفة على إسطنبول اعتبارا من الخميس.



وقالت المديرية في بيان، إنه من المتوقع أن تشهد إسطنبول تساقط ثلوج كثيفة يترافق مع عواصف وانخفاض في درجات الحرارة.
وأوضحت أن تساقط الثلوج من المتوقع أن يستمر حتى بداية الأسبوع القادم.

 

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