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الأربعاء، 06-01-2021 04:01 م

قبيل إقرار فوز بايدن

اشتباكات بين أنصار ترامب والسلطات الأمريكية بواشنطن

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دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - قالت قناة " فوكس نيوز"، العالمية ، إن فعالية جماهيرية لأنصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في واشنطن انتهت باشتباكات مع السلطات الأمريكية.

وقبيل إقرار فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الكونغرس الأمريكي، يطالب مئات من أنصار ترامب بعدم الأخذ في الحساب، أصوات أعضاء هيئة الناخبين من الولايات المتنازع عليها، حيث فاز بايدن بهامش ضئيل.

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وبدأت المظاهرة بهدوء، دون مشاركة الجماعات اليمينية المتطرفة التي حضرت مثل هذه الأعمال في وقت سابق.

وبعدها وقعت الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال من الأمن الأمريكي مساء الثلاثاء.

 

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، واعتقلت خلال ذلك ما لا يقل عن ستة أشخاص لارتكابهم انتهاكات مختلفة للقانون، بما في ذلك حيازة أسلحة وذخيرة ومهاجمة رجال الشرطة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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