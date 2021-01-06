اشتباكات بين أنصار ترامب والشرطة الاميركية امام الكونغرس

الوكيل الاخباري -

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أسفرت المظاهرات التي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنصاره للمشاركة فيها، عن اشتباكات بين الشرطة وجانب من أنصاره امام الكونغرس، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.وذكر تقرير لـ"سي إن إن" أن أنصار الرئيس الأميركي تدفقوا إلى الكونغرس، في ظل تواجد ملحوظ للشرطة في كل أنحاء المدينة، وعناصر من الحرس الوطني.وأشار إلى حدوث اشتباكات بين أنصار ترامب، والشرطة، وأن المتظاهرين حاولوا دفع صفوف أفراد الشرطة، وقد عمدت شرطة واشنطن الى رمي قنابل الغاز لمنع المتظاهرين المؤيدين لترامب من دخول الكونغرس.