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الإثنين، 07-12-2020 02:32 م

بحسب وسائل إعلام صومالية

اشتباكات بين عناصر للقوات الإثيوبية في الصومال

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قوات تابعة لبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال "أميصوم" - أرشيفية


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام صومالية أن اشتباكات اندلعت بين عناصر للقوات الإثيوبية العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" في محافظة هيران وسط البلاد.

وحسب مصادر مطلعة ، فإن الصراع بين عناصر من القوات الإثيوبية بدأ بعد أن فتح جندي من قومية تيغراي النار على زملائه الإثيوبيين داخل قاعدة عسكرية في المنطقة، مما أسفر عن مصرع اثنين منهم وذلك قبل أن يقتل بالرصاص بدوره.

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والصراع داخل صفوف القوات الإثيوبية في الصومال سببه العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش الإثيوبي علي إقليم تيغراي شمال البلاد قبل نحو شهر.
 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

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