الوكيل الإخباري - اندلعت اشتباكات مسلحة، بين حرس الحدود الأفغان والباكستانيين، عند معبر طورخام، اليوم الاثنين.



ونشرت قناة MM News، فيديو يوثق تبادل إطلاق النار بين الطرفين الأفغاني والباكستاني، يمكن خلاله سماع صوت الرشاشات ودوي الانفجارات.

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وجاء الاشتباك المسلح، عقب إغلاق حركة طالبان لمعبر طورخام أمام حركة السفر والتجارة العابرة مساء أمس الأحد، متهمة باكستان بعدم الوفاء بالتزاماتها، دون توضيح لهذه الالتزامات، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.



ويعتبر معبر طورخام واحدا من 3 طرق رئيسية للتجارة والعبور بين باكستان وأفغانستان، كما تستخدمه باكستان كنقطة لتوريد بضائعها التجارية إلى آسيا الوسطى.



يذكر أن حركة طالبان، سيطرت على كابول في الـ15 من أغسطس 2021، وفي الـ31 منه أعلنت انتصارها على القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الوجود العسكري في أفغانستان.



وفي أوائل سبتمبر من العام ذاته، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الأفغانية المؤقتة برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب رئيس وزارة الخارجية خلال الحكم الأول لطالبان، وهو خاضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

RT