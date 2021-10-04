الإثنين 04-10-2021
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الإثنين، 04-10-2021 03:41 م

اشتباك القوات الأمنية مع مسلحين في الخرطوم

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الوكيل الإخباري - أفادت مصادر في السودان بأن حي الجبرة جنوب الخرطوم يشهد إطلاق نار وأن الأنباء تتحدث عن اشتباك مع جماعة إرهابية.

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وذكرت وسائل إعلام سودانية أن الاشتباك أسفر عن مصرع 4 عناصر من المجموعة المسلحة وعنصر من قوات الأمن السودانية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن إلقاء القبض على 4 عناصر إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن خلية إرهابية قتلت الأسبوع الماضي 5 عناصر من جهاز المخابرات السوداني، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على عناصرها في وقت لاحق.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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