اشتباك القوات الأمنية مع مسلحين في الخرطوم

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر في السودان بأن حي الجبرة جنوب الخرطوم يشهد إطلاق نار وأن الأنباء تتحدث عن اشتباك مع جماعة إرهابية.

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وذكرت وسائل إعلام سودانية أن الاشتباك أسفر عن مصرع 4 عناصر من المجموعة المسلحة وعنصر من قوات الأمن السودانية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن إلقاء القبض على 4 عناصر إرهابية.



تجدر الإشارة إلى أن خلية إرهابية قتلت الأسبوع الماضي 5 عناصر من جهاز المخابرات السوداني، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على عناصرها في وقت لاحق.

المصدر : روسيا اليوم