اصابة راكب بهبوط اضطراري لطائرة ايرانية

الوكيل الإخباري-اضطرت طائرة مدنية في إيران للهبوط الاضطراري في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط البلاد، إثر خلل فني أصابها.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن مسؤول في هيئة الطيران المدني أن طائرة تابعة لشركة "كاسبين" أقلعت من مدينة مشهد، شمال



لكن بسبب الخلل الفني، أجبرت الطائرة على الهبوط خارج مطار أصفهان.

ووثق أحد ركب الطائرة الذي خرج منها، عمليات إخلاء الركاب الذين بلغ عددهم 119 راكبا عبر السلالم المطاطية.





وهذه ليست أول مرة تهبط فيها طائرة إيرانية في شارع عام بعيدا عن مدرج المطار، فقد وقعت حادثة مماثلة في مطلع عام 2020.

ويرد كثيرون تكرار مثل هذه الحوادث في إيران إلى أن الأسطول الجوي قديم ومتهالك إلى حد كبير، لعدم توفر قطع الغيار.

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سكاي نيوز