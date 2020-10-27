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الثلاثاء، 27-10-2020 07:34 ص

غرق أحد أفراد طاقمها

اصطدام سفينة بمنصة نفط قبالة ماليزيا

غرق
توضيحية


الوكيل الإخباري - غرق أحد أفراد طاقم سفينة ماليزية للدعم البحري بعد اصطدام السفينة بمنصة النفط التي كانت تخدمها قبالة ساراواك في جزيرة بورنيو صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد خفر السواحل في ماليزيا.

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وقال محمد زوبيل مات سوت رئيس وكالة ماليزيا لإنفاذ القانون البحري في بيان : إن السفينة دايانج توباز اصطدمت بمنصة بيرام بي النفطية بعد انقطاع سلك المرساة بسبب سوء الأحوال الجوية.


وأضاف زوبيل أن أحد أفراد الطاقم غرق بعد أن قفز في البحر مع 124 آخرين تم إنقاذهم لاحقا.

 

المصدر :روسيا اليوم 

 

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