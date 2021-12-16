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الخميس، 16-12-2021 10:32 ص

اصطدام طائرة بعربة لإزالة الجليد في أحد مطارات موسكو -فيديو

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الوكيل الإخباري-اصطدمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ-777" كانت بصدد تنفيذ رحلة من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة كانكون المكسيكية، بعربة لإزالة الجليد، وذلك أثناء تحركها باتجاه المدرج.

أفاد بذلك لوكالة "نوفوستي" مصدر في الطوارئ، مضيفا أن الحادث أدى إلى إصابة سائق العربة، دون أن يصاب أي من ركاب الطائرة بأذى.

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وأضاف المصدر، أن الطائرة تعرضت لضرر جراء الاصطدام ما استدعى استبدالها وتأجيل الرحلة وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق اليوم الخميس.



روسيا اليوم

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