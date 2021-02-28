اطلاق سيارة أجرة ذاتية القيادة بشوارع ووهان الصينية

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة "دونغفنغ موتور" الصينية لصناعة السيارات، أمس السبت، تجربة ركوب مجاني لسيارات الأجرة، ذاتية القيادة التابعة لها، في مدينة ووهان، في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

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ونقلت وسائل اعلام صينية عن مركز الشركة التكنولوجي، أن أكثر من 40 مركبة ذاتية القيادة، تسمى بـ "روبو تاكسي" وضعت على الطرق في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المدينة، حيث تشمل الخدمة التجريبية نحو 20 موقعاً محددا لوقوف السيارات وأكثر من 10 طرق.



واشارت الشركة الى انه بعد تحويل مركبات دونغفنغ العاملة على طاقة الكهرباء النقية، تم تزويد كل "روبو تاكسي" بنظام "بيدو" للملاحة والتموضع عبر الاقمار الاصطناعية، كما تم تزويدها بكاميرات عالية الدقة، ورادار "ليدي" ورادار بالموجات الميليمترية.



وقال رئيس مشروع القيادة الذاتية لمركز الشركة التكنولوجي بيان نينغ، إن الكمبيوتر العملاق على متن المركبات المذكورة مزود بأحدث تكنولوجيات شبكات اتصال الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يحدد بدقة وبسرعة سيناريوهات حركة المرور المختلفة، ما يسمح بتشغيل سلس وآمن لسيارات الأجرة. وتخطط الشركة لإطلاق أكثر من 200 سيارة أجرة بدون سائق في ووهان خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

--(بترا)

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