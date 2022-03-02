اطلاق صافرات انذار في العديد من المدن الكبرى في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- نقل موقع "أوكرانيا بالعربية "انطلاق صافرات الإنذار في العديد من المدن الكبرى في أوكرانيا والتحذير من احتمال تعرضها لضربات صاروخية وجوية.

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وكان قد كشف مستشار وزير الداخلية الاوكراني في وقت سابق أنطون هيراشينكو بأنه تلقى معلومات تفيد بأن مجموعة من أكثر من 20 طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الروسي تقلّ قوات إنزال مظلي تحلق فوق منطقة ميكولاييف باتجاه مدينة فوزنيسنسك ، حيث تقع محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.



ورجّح أن يتم هجوم على محطة الطاقة النووية ، وفق ما نقل موقع " اوكرانيا بالعربية"

اوكرانيا بالعربية

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