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الخميس، 13-06-2024 02:35 م

اطلاق 150 صاروخ من لبنان تجاه مواقع اسرائيلية وإصابة مستوطنين

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الوكيل الإخباري-قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن 150 صاروخًا أُطلِقت من جنوب لبنان على شمال إسرائيل، مما أدى إلى اندلاع حرائق في 15 موقعًا في الجولان والجليل الأعلى المحتلين.

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كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الحرائق اندلعت جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أُطلِقت من جنوب لبنان.

 

بدوره، قال الإسعاف الإسرائيلي إن شخصين أُصيبا جراء سقوط قذيفة على أحد المنازل في مستوطنة كاتسرين بالجولان المحتل.

 

وافادت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 25 مستوطنة بالجولان السوري المحتل وسهل الحولة والجليل الأعلى.


ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.


 




 

 


 

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