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الخميس، 20-06-2024 12:11 م

اعتباراً من اليوم.. وزارة الحج والعمرة السعودية تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم

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الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية ، اليوم (الخميس)، استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم، بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسةً جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى السعودية، وتقديم الخدمات لهم لأداء العمرة بكل يسر وطمأنينة.

وتستقبل الوزارة سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة ، مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك.

وتعمل وزارة الحج والعمرة وفق خططها على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي حاجاتهم ويحقق تطلعاتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.

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عكاظ


 




 

 


 

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