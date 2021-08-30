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الإثنين، 30-08-2021 08:10 ص

اعتراض هجمة صاروخية على مطار كابول

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الوكيل الإخباري - كشف مسؤول أميركي اليوم الاثنين أنه تم إطلاق عدة صواريخ على مطار كابول وأنه تم اعتراضها بواسطة منظومة مضادة للصواريخ.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إنه تم "إطلاق ما يصل إلى 5 صواريخ على مطار كابول قبل أن تعترضها منظومة أميركية مضادة للصواريخ".

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وأكد المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا أميركيين".


ونقلت فرانس برس عن مسؤول أمني، كان يعمل في الإدارة التي أطاحتها حركة طالبان قبل أسبوعين، قوله إن الصواريخ أطلقت من آلية في شمال العاصمة الأفغانية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي بعد وقت قصير على تقارير صحفية، صباح الاثنين، بسماع أصوات عدة صواريخ حلقت في سماء العاصمة الأفغانية كابول.

 

ولم يتضح على الفور مكان سقوط الصواريخ التي جاء إطلاقها غداة استهداف الولايات المتحدة آلية مفخخة بطائرة مسيرة في كابول، كما لم تعرف أهدافها. 


ونقلت وكالة فرانس برس عن صحفيين تابعين لها قولهم إنهم سمعوا أصوات عدة صواريخ تحلق فوق كابول صباح الاثنين.

 

وسمع سكان صوت رد منظومة الدفاع الصاروخي في المطار، وأشاروا كذلك إلى سقوط شظايا في أحد الشوارع، ما يشير إلى أنه تم اعتراض صاروخ واحد على الأقل، كما شوهد دخان يرتفع فوق مبان في المنطقة قرب مطار كابول.


كذلك، أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسن التحقق منها على الفور سيارة تحترق، من دون أن ترد تفاصيل إضافية على الفور، بحسب فرانس برس.


وجاء إطلاق هذه الصواريخ في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لسحب آخر قواتها من أفغانستان، غدا الثلاثاء.

 

 وكانت الولايات المتحدة شنت أمس الأحد ضربة في كابول استهدفت آلية مفخخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" لمطار كابول مصدره تنظيم "داعش ولاية خراسان"، وفقا لما ذكره المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركيّة، بيل أوربان.


المصدر : سكاي نيوز 

 

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