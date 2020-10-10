اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار جنوب السعودية

الوكيل الاخباري - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف "إنها اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه المملكة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

المصدر - سبوتنك



