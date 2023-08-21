الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

اول تصريح للسفيرة الاميركية وصولها الاردن

أنباء من أستراليا تدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى الأعلى

مستجدات قرار نقابة الاطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين

الملك يتابع اجتماعاً بقصر الحسينية ويصدر توجيهات

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر

توضيح حول برامج المعونة المالية الطارئة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط الكبرى

الإثنين، 21-08-2023 05:17 م

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر

64e33f964c59b75d6a3b81a1


الوكيل الإخباري- أدلى متهم بقتل زوجته وابنه وإصابة باقي أفراد أسرته بمنطقة الوراق المصرية اعترافات صادمة، كشف فيها أنه أقدم على جريمته بسبب مصروفات المنزل.

اضافة اعلان

 

وقال المتهم إن زوجته تطلب الكثير من الأشياء، وهو يعمل باليوم أي يأخذ أجرته عن اليوم الذي يعمله فقط، وقام بقتلهم في لحظة غضب.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن عاملًا في الحدادة فتح النار على زوجته وأبنائه الأربعة مساء أمس الأحد، في منزل الزوجية بمنطقة الوراق، أسفر عن مقتل الابن الأكبر 22 سنة والزوجة وإصابة وأبنائهما الثلاثة، تم نقلهم إلى المستشفي في حالة حرجة.

وقالت التحريات إن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وزوجته بسبب "مصاريف البيت" وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، تدخل على إثرها الابن الأكبر، فأطلق الزوج النيران عليهما فماتت الزوجة والابن الأكبر، وأصاب باقي أبنائه الأربعة، وفر هاربا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e374004c59b715434d738e

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

64e33d1f4236042462693a74

فنلندا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها العسكري

64e3461e423604340f3543a2

الجيش التشادي يهاجم "الوفاق والتناوب" في ليبيا بتغطية فرنسية

64e3651c4236042a5c21c05d

وفد عسكري إيراني في موسكو لبحث التعاون الثنائي

64e35717423604340f3543c3

مصر تنفي منع دخول مواطني بعض الدول أراضيها

image (23)

أستراليا تشتري 200 صاروخ توماهوك كروز من أمريكا لتعزيز قدراتها الدفاعية

أخبار متعلقة
64e35717423604340f3543c3

مصر تنفي منع دخول مواطني بعض الدول أراضيها

64e204b142360469dc1fef32

شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من المبعوث الأممي الخاص بسوريا

5ef57028d5e23966b054e1d9f94536de

تفاصيل وفاة 3 مصريين عطشا خلال التنقيب عن الذهب

14

بينهم أب وابنتاه.. 8 قتلى وجرحى في حادث مروع بمصر

64d4a9f64236047d7d6fb90c

هل تنشئ مصر أول متحف من نوعه في العالم؟

64d2977a423604019c351b69

أول رد رسمي على أنباء تفشي مرض في مصر