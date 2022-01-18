اعتقال أكثر من 2.7 ألف شخص في كازاخستان

الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أكثر من 2.7 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب.

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وقالت السلطات الكازاخستانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "تم اعتقال منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب، 2748 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وتم ضبط 131 قطعة سلاح ناري و4179 قطعة ذخيرة".



وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.

سبوتنيك عربي



