الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

كيف سيتحور كورونا في الأيام القادمة؟ الصحة العالمية توضح

مجلس الأعيان يقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية اليوم

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها

منخفض جوي قطبي تشهده المملكة غدا

الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاجون بيومين

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرصيفة

اللواء الركن الحنيطي يعود مصابي قوات حرس الحدود

الحنيطي يوجه "الجيش" لتغيير قواعد الاشتباك وملاحقة كافة العناصر التي تسعى للعبث بالأمن

بتوجيهات ملكية.. طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني بالسعودية

الانجماد يتسبب بانقلاب مركبة على طريق اربد عجلون - صورة

الثلاثاء، 18-01-2022 07:09 ص

اعتقال أكثر من 2.7 ألف شخص في كازاخستان

كا


الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أكثر من 2.7 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب.

اضافة اعلان


وقالت السلطات الكازاخستانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "تم اعتقال منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب، 2748 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وتم ضبط 131 قطعة سلاح ناري و4179 قطعة ذخيرة".


وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هزه

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة في الهند

ث

كندا.. إصابة 12 شخصا بحادث مروري بسبب الثلوج - فيديو

main_image61e5c73ab626e

رغد صدام حسين تدين الهجوم على الإمارات

61e5c43c11e4d (1)

واشنطن تتوعد بمحاسبة الحوثيين على هجوم أبو ظبي

الامارات-33-780x455

رئيس الحكومة اللبنانية يدين تفجيرات الإمارات

تنزيل

التحالف العربي: تدمير 8 مسيرات أطلقت باتجاه السعودية

أخبار متعلقة
كا

كازاخستان: إصابة حوالي ألف شرطي خلال أعمال الشغب

w

استئناف عمل مطار ألما آتا في كازاخستان

كا2

كازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا

920217191138241935432

السلطات الكازاخستانية تعتقل 4400 شخص بينهم مسؤول أمني كبير

ك

كازاخستان.. خسائر قيمتها 200 مليون دولار بسبب أعمال الشغب